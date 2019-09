Geldstrafe nach Promille-Fahrt

Unter Tränen flehte ein 48-jähriger Familienvater aus dem Maintal bei einem Strafprozess die Richterin Ilona Conver am Amtsgericht in Haßfurt an, dass sie ihn nicht wegen einer Trunkenheitsfahrt ins Gefängnis steckt. "Ich kann ohne meinen kleinen Sohn nicht leben", sagte er mit tränenerstickter Stimme. "Das Gefängnis macht mein Leben kaputt", fügte er hinzu.

Die Vorsitzende tat ihm den Gefallen. Sie folgte nicht dem Antrag der Anklagevertreterin, die eine viermonatige Haftstrafe ohne Bewährung gefordert hatte, sondern beließ es bei einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen zu zehn Euro für den Hartz-IV-Empfänger. Der bedankte sich für das milde Urteil - wohlwissend, dass es auch anders hätte ausfallen können. Denn bereits 29 Vorstrafen stehen im Strafregister des Angeklagten. Sie ziehen sich quer durch das Strafgesetzbuch.

Als 15-Jähriger startete er seine kriminelle Karriere mit einem Diebstahl. Es folgten Körperverletzung, Einbruchdiebstahl, Drogendelikte und auch neun einschlägige Verkehrsdelikte. Seinen Führerschein musste er schon vor langer Zeit abgeben und auch im Gefängnis saß er schon.

1,28 Promille Alkohol

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich am Abend des 5. März dieses Jahres erneut ohne Führerschein, aber dafür mit 1,28 Promille Alkohol, hinters Steuer zu setzen. Nach einer Familienfeier sollte eigentlich der erwachsene Sohn fahren. Doch der war - wie der Vater - auch betrunken.

So nahm der Angeklagte das Lenkrad in die Hand und fuhr mit Ehefrau, Sohn und einem Mädchen gegen 22.15 Uhr abends zwischen Coburg und Hofheim auf der B 303 in Richtung Schweinfurt. Dabei erregte er die Aufmerksamkeit eines hinter ihm fahrenden Fahrers, da er mit rund 70 Stundenkilometern in Schlangenlinien fuhr, dabei mehrfach ins Bankett geriet und beinahe mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen wäre.

Außerdem habe der Angeklagte grundlos stark abgebremst, so dass er ebenfalls stark bremsen musste, schilderte der Zeuge vor Gericht. Daher habe er per Handy die Polizei verständigt, die sofort eine Streife losschickte, welche sich an der Abfahrt Hofheim postierte und nicht lange auf den Promille-Fahrer warten musste. Die Beamten verfolgten den Angeklagten kurze Zeit, um ihn dann anzuhalten und den Familienausflug zu beenden.

Geldstrafe und Fahrverbot

Außer der Geldstrafe verhängte das Gericht eine zweijährige Fahrsperre und ein dreimonatiges Fahrverbot. Doch das kümmerte den Angeklagten nicht. "Ich habe sowieso kein Fahrzeug mehr daheim", ließ er das Gericht wissen und verließ mit dem Versprechen "es wird nichts mehr vorkommen" erleichtert den Gerichtssaal in Haßfurt.