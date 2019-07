Eine Spende in Höhe von 540 Euro und eine über 500 Euro überreichten der Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Teuschnitz, Uwe Pfadenhauer, und Dekan Detlef Pötzl an den Rektor der Grundschule Teuschnitz, Klemens Löffler. Dieser freute sich natürlich über diesen unerwarteten Geldsegen, der gerade zu einem richtigen Zeitpunkt komme, und bedankte sich im Namen der Schule. Die Spende will man für die Anschaffung von Sitzkissen verwenden. ph