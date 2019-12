Geldsegen für die Bamberger Mittelschulen

Soroptimist International Club Bamberg-Kunigunde (SI) und das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf haben in diesem Jahr erstmals einen gemeinsamen Martinimarkt zugunsten sozialer Projekte an Bamberger Mittelschulen initiiert.

Die Kooperation war ein voller Erfolg, wie die städtische Pressestelle jetzt mitteilt: Die "Club-Schwestern" überreichten an Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Landrat Johann Kalb (CSU) einen Scheck in Höhe von 8500 Euro.

"Wertvolle Investition"

Die Besucher des ersten Martinimarktes im Bauernmuseum in Frensdorf erwartete ein reichhaltiges Angebot. An den Ständen des SI-Clubs gab es für die Gäste köstliches Fingerfood, Kaffee und Kuchen, Secco und Wein sowie wunderbare Leckereien, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Aber auch hochwertige Hüte und Tücher sowie jahreszeitlich dekorierte Kränze konnten gekauft werden. Das Bauernmuseum organisierte für den zweitägigen Markt rund 30 Anbieter aus dem kulinarischen und kunstgewerblichen Bereich. So gab es Klöppel- und Spinnradvorführungen, Volkstanz, Zithermusik und Geschichten zur Martinszeit. Und natürlich kamen auch die Kinder nicht zu kurz: Märchenerzählerinnen, eine bunte Bastelwerkstatt und eine Tombola mit vielen tollen Gewinnen begeisterten Jungs und Mädels gleichermaßen. Rund 4000 Gäste waren gekommen - und begeistert. Oberbürgermeister Starke und Landrat Kalb lobten das Kooperationskonzept als "wertvolle Investition in die Ausbildung junger Menschen."

Das Geld kommt dem Projekt "Wissen macht Spaß" des Soroptimist International (SI) Clubs Bamberg-Kunigunde zugute. Seit über fünf Jahren bietet SI damit nun schon unbürokratische, schnelle Lern-, Förder- und Integrationshilfe für Hauptschulen in Bamberg und der Umgebung an. Das Projekt wendet sich an deutsche Schüler mit Lerndefiziten und Schwächen jeder Art, an Schüler mit Migrationshintergrund aus der zweiten und dritten Generation mit mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache und an schulpflichtige Kinder von Flüchtlingen und Asylsuchenden ohne jede Deutschkenntnisse.

"Wissen macht Spaß"

Der SI Club Bamberg-Kunigunde arbeitet hier mit fünf Mittelschulen, unter anderem der Heidelsteigschule, der Erlöserschule und der Mittelschule Gaustadt, zusammen. Gemeinsam werden Inhalt und Bedarf abgestimmt. Neben Einzel- und Gruppenunterricht in Deutsch und Mathematik, Spezialförderung zur Erlangung des qualifizierenden Abschlusses (Quali) oder intensiver Hausaufgabenhilfe wird aber auch ein Schülercafé betrieben sowie Theater- und Zirkusbesuche organisiert.

Neben Spenden, Preisgeldern und Förderungen wird das meiste Geld für "Wissen macht Spaß" durch die Clubmitglieder selbst erwirtschaftet. "Dank der Kooperation mit dem Bauernmuseum kann die weitere Finanzierung des Projekts auf solide Beine gestellt werden", freut sich Karin Meyer, Präsidentin von Soroptimist International Club Bamberg-Kunigunde.

Und auch Landrat Kalb zeigte sich von der Kooperation überzeugt. "Im nächsten Jahr planen wir eine Neuauflage des gemeinsamen Martinimarktes zugunsten junger Menschen auch im Landkreis Bamberg", so Kalb. Das dürfte nicht nur für die Mittelschule eine gute Nachricht sein, sondern auch für alle Fans vorweihnachtlicher Märkte. red