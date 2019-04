Geldsegen für 24 Projekte

Von den beiden Stiftungen der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sind unlängst 24 Projekte mit einer Summe von knapp 50 000 Euro bedacht worden. Das Grundstockvermögen der beiden sparkasseneigenen Stiftungen beträgt zusammen 2,5 Millionen Euro. Jährlich werden die Erträge des Stiftungskapitals zur Verfügung gestellt und kommen verschiedensten Projekten zugute. Die Entscheidung über eine Förderung orientiert sich an den Rahmenbedingungen der beiden Satzungen und erfolgt jeweils durch ein unabhängiges Gremium. Seit Gründung konnten insgesamt bereits über eine halbe Million Euro für 212 Projekte ausgeschüttet werden.

Zuschuss für den Schaukelweg

In der Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung der Kreissparkasse Höchstadt Anfang Februar 2019 wurden für sechs Projekte Fördermittel in Höhe von insgesamt 26 925 Euro bewilligt: Ritter-von-Spix-Förderverein Höchstadt für das Spix-Museum; Deutsche Verkehrswacht, Gebietsverkehrswacht Höchstadt, für Sicherheitswesten; Kreiskrankenhaus St. Anna für die Gestaltung und Ausstattung der Palliativeinheit "Lichtblick"; Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt für eine neue Hüpfburg; Barmherzige Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe für die Anschaffung eines Sinneswagens; Markt Vestenbergsgreuth für die Errichtung des Greuther Schaukelweges.

Von der Stiftung Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse Erlangen konnten in der Kuratoriumssitzung 18 Förderanträge mit insgesamt 23 040 Euro befürwortet werden: Berufliche Oberschule Erlangen FOS/BOS für ein Drogen-Aufklärungs-Event mit Dominik Forster; Grundschule Heroldsberg für historische Kostüme zur Nachstellung der historischen Brautbecherlegende, Kreisverband der Imker des Landkreises Erlangen-Höchstadt für Jungimker- und Honigernte-Sets; FAU Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Orientalische Philologie und Islamwissenschaft, für ein Videoprojekt; Kleinkind-Spielgruppe HerzoMäuse für Besuche bei und auch von der Tierbrücke Herzogenaurach; Pfadfinder-Fördererkreis Nordbayern für ein Bildungsprojekt und eine Ausstellung zum Thema "Warschauer Aufstand 1944 und seine Pfadfinderpost - 75. Jubiläum und 35 Jahre Kontakt zu polnischen Pfadfindern"; Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Erlangen, für die Anlage eines Blühstreifens auf der Streuobstwiese Atzelsberg; Montessori-Pädagogik Erlangen für den Aufbau einer Schulbibliothek; Förderkreis der Grundschule Niederndorf für die Einrichtung eines bilingualen Leseförderzimmers; Katholische Kindertagesstätte St. Otto in Herzogenaurach für einen Kurs bei der Tierbrücke "Abenteuer Nutztier"; VHS Herzogenaurach für das Projekt "Urban Gardening"; Eichendorffschule Erlangen für den Bau einer Bienenhütte; Landschaftspflegeverband Mittelfranken für das Projekt "Fledermaus auf Sandmagerrasen"; Verein der Freunde und Förderer der Käthe-Zang-Sing- und Musikschule Herzogenaurach für ein Konzert des Akkordeon-Projektorchesters in Herzogenaurach; Montessori-Trägerverein Herzogenaurach für ein Musikprojekt für Schüler mit und ohne Förderbedarf; Gemischter Vogelschutz- und Zuchtverein Herzogenaurach und Umgebung für Nistkästen und Futter; Förderverein der Staatlichen Realschule Herzogenaurach für die Robotik-AG.

Anträge bis November einreichen

"Für die nächste Ausschüttung bin ich sehr zuversichtlich, dass wir wieder einen ähnlichen Betrag zur Verfügung stellen können", äußerte Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse. Anträge können bis Ende November 2019 bei den Stiftungen eingereicht werden.

Weitere Informationen, Ansprechpartner sowie der För-derantrag sind im Internet auf der Homepage unter www.sparkasse-erlangen.de in der Rubrik "Ihre Sparkasse | Gesellschaftliches Engagement | Stiftungen" zu finden. red