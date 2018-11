Geldregen für Vereine

Vereine in Vestenbergsgreuth können sich glücklich schätzen. Nach den Förderrichtlinien gewährt ihnen der Markt auf Anschaffungen und Investitionen Zuschüsse von 30 Prozent. Die Beträge werden sogar auf volle Summen aufgerundet. So bekommt der FC Frimmersdorf 2300 Euro für die Pflege des Rasenplatzes, den Kauf eines Rasenmähers, die Sanierung der Tore und anderes mehr. Der Sportschützenverein Vestenbergsgreuth bekommt für diverse Anschaffungen einen Zuschuss von 1000 Euro, der TSV Vestenbergsgreuth darf mit 2200 Euro rechnen. "Damit würdigen wir die Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen", betonte Bürgermeister Helmut Lottes.

Für die Feuerwehr Vestenbergsgreuth sollen zudem drei Schränke angeschafft werden. Den Auftrag bekam die Firma Heinrich & Schleyer aus Kitzingen zum Angebotspreis von 1726 Euro. See