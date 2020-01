Geldkassetten im Vereinsheim gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit vom 3. November 2019, 20 Uhr, bis 6. Januar 2020, 14 Uhr, im Sportheim "Am Sportzentrum" die Holztür zu einem Lagerraum aufgehebelt und zwei Geldkassetten entwendet. Diese waren leer, daraufhin entsorgte der Täter diese im Gebüsch auf dem Gelände. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 80 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol