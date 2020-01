Bad Rodach vor 18 Stunden

frevel

Geldbüchse aus Kirche gestohlen

Eine Sammelbüchse, in die das Geld für Opferkerzen eingeworfen wird, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus der evangelischen Kirche St. Johannis in der Kirchgasse entwendet. Die Büchse, die e...