Geldbörsendieb langt in Rucksack zu

Aus einem Klassenzimmer einer Bildungseinrichtung in der Lichtenhaidestraße wurde das Portemonnaie einer 21-jährigen Schülerin gestohlen. In der Geldbörse der Marke Hilfiger, die zum Tatzeitpunkt in einem Rucksack verstaut war, befanden sich neben einem zweistelligen Bargeldbetrag auch Führerschein, Personalausweis sowie eine Scheckkarte der Geschädigten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 220 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fensterscheibe eingeschlagen An einem Gebäude in der Magazinstraße, Ecke Gasfabrikstraße, hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, die Glasscheibe eines Fensters eingeschlagen. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-209 entgegen.

Unbekannter zersticht beide Vorderreifen Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag und Montag wurden beide Vorderreifen eines in der Gaustadter Hauptstraße geparkten blauen Opel Astra zerstochen. Der unbekannte Täter verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Die Polizei Bamberg-Stadt sucht mögliche Zeugen der Tat, die sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung setzen können. Polizei stoppt betrunkenen Radler Ein 31-jähriger Mountainbikefahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. In der Coburger Straße fiel er am Mittwochabend einer Polizeistreife auf. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,60 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und anschließend eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. pol