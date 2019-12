Geldbörse von Tablett gestohlen

Ein Diebstahl hat sich am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in Forchheim ereignet. In der Zeit von Mittwoch, circa 14.45 bis 16 Uhr, hatte ein 72-Jähriger im Restaurant des Supermarkts in der Willy-Brandt-Allee seine Geldbörse auf ein Tablett gelegt. Als er und seine Begleitung gehen wollten, musste er das Fehlen des schwarzen Geldbeutels mit sämtlichen Ausweisdokumenten und Bargeld feststellen. Wer Hinweise zum Dieb machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.