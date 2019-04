Geldbörse verschwindet aus Supermarktregal

Einer 56-jährigen Frau ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einem Markt Im Lindes die Geldbörse entwendet worden. Die Frau hatte die Geldbörse während des Einkaufs in ein Regal gelegt und sie dort vergessen. Als sie auf dem Weg zur Kasse war, fiel ihr die Geldbörse wieder ein, und sie kehrte zum Regal zurück. Dort war der Geldbeutel jedoch nicht mehr auffindbar. Da er weder an der Kasse noch beim Fundbüro abgegeben wurde, wird mittlerweile von einem Diebstahl ausgegangen. Zeugen können sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90 melden. pol