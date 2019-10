Am Montagnachmittag wurde eine 61-jährige Kronacherin von einem Unbekannten bestohlen. Die Geschädigte hatte sich zwischen 16.10 und 16.15 Uhr in einem Kronacher Lebensmittelgeschäft aufgehalten und ihren mitgeführten Einkaufskorb in den Einkaufswagen gestellt. In dem Korb befand sich u. a. die Geldbörse der Dame. pol