Eine 52-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige, weil ihre Geldbörse verschwunden war. Sie war am Donnerstag zwischen 9.30 und 10 Uhr, in einer Arztpraxis in der Erhardstraße und hatte dort ihre Geldbörse vergessen. Auf Nachfrage wurde ihr mitgeteilt, dass keine Geldbörse da ist bzw. abgegeben wurde. In dieser befanden sich neben 400 Euro Bargeld auch Ausweispapiere. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol