Geldbörse und Handy verschwunden

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befand sich eine Patientin einer Rehaklinik in Bad Bocklet beim Rauchen außerhalb des Klinikgebäudes. Dabei vergaß sie ihre Geldbörse und ihr Handy. Als sie auf den Verlust aufmerksam wurde und nach nur wenigen Minuten zurückkehrte, waren die Gegenstände bereits weg. Da diese nicht in der Klinik abgegeben wurden, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahl. Zeugen können sich unter Tel.: 0971/714 90, melden. pol