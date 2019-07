Eine Geldbörse samt Inhalt hat ein Mann am Montagnachmittag auf der B 287 zwischen Winkels und Nüdlingen, etwa 150 Meter vor dem "Waldschlösschen", gefunden. Er hat sie bei der Polizei-Inspektion Bad Kissingen abgegeben. Die Geldbörse wird an das Fundamt weitergeleitet und kann dort von seinem Besitzer abgeholt werden, so die Polizei. pol