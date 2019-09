Geldbörse in der Therme verloren

In der Zeit von 17 Uhr bis 19.30 Uhr verlor am Mittwochabend eine 51-Jährige in der Kisssalis-Therme im Bereich der Umkleidekabinen bzw. der Spinde ihre braune Geldbörse. In dieser befanden sich neben Bargeld auch verschiedene persönliche Dokumente. Der Finder möchte die Geldbörse doch bitte in der Kisssalis-Therme oder beim Fundamt der Stadt abgeben. Gäste der Therme, die Hinweise zum Verbleib der Geldbörse geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971 /714 90 in Verbindung zu setzen. pol