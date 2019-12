Bad Kissingen vor 18 Stunden

Geldbörse gefunden, Geld fehlt

Einem 63-jährigen Kurgast kam am Samstag zwischen 13 und 15.30 Uhr in der Innenstadt der Geldbeutel abhanden. Ein Finder gab die Börse kurz darauf in einer Klinik in der Menzelstraße ab. Als der Besit...