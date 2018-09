Geldbörse gefunden, Bankkarten weg

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, fiel einem jungen Mann auf dem Parkplatz des Penny-Marktes, vermutlich beim Einsteigen in sein Fahrzeug, die Geldbörse aus der Hosentasche. Den Verlust bemerkte er bereits auf dem Nachhauseweg und kehrte schnurstracks um. Jegliche Absuche nach der Geldbörse verlief jedoch ergebnislos. Glücklicherweise meldete sich binnen einer Stunde eine junge Frau bei ihm, da sie seine Geldbörse samt Ausweisdokumenten, aufgefunden hatte. Diese lag wohl tatsächlich mitten auf dem Parkplatz des Marktes. Der Inhalt war allerdings nicht mehr komplett. Es fehlten sämtliche Bankkarten. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol