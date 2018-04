Geldbörse einer Rentnerin gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 17.45 und 18 Uhr die Geldbörse einer 79-jährigen Rentnerin, während diese sich im Netto-Markt in der Flurstraße beim Einkaufen befand. Die Geldbörse mit rund 100 Euro Bargeld sowie Ausweis, EC-Karte und Krankenversicherungskarte lag während des Einkaufs in der offenen Handtasche im Einkaufswagen. Der Dieb nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 09571/9520-0).