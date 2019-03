Geldbörse aus Tasche gestohlen

Am Samstagabend, in der Zeit von 21 bis 24 Uhr, war ein junger Mann in ei-nem Fast-Food-Restaurant in der Oskar-von-Miller-Straße und legte seine Bauchtasche, in der sich auch seine Geldbörse befand, auf einer Mauer ab. Als er das Fehlen seiner Bauchtasche bemerkte und zur Mauer lief, lag sie zwar noch dort. Aber ein Unbekannter hatte die Geldbörse gestohlen. Zeugen, die am Samstagabend ebenfalls in dem Fast-Food-Restaurant waren und Angaben zum Dieb oder der Geldbörse machen können, setzen sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol