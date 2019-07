Geldbörse aus Einkaufswagen geklaut

Bereits am Donnerstag, 4. Juli, hat eine 80-jährige Seniorin aus Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ihre Geldbörse in einem Einkaufswagen liegen lassen. Dies bemerkte sie aber erst zu Hause. Als die rüstige Rentnerin zum Einkaufswagen auf dem Parkplatz in der Forchheimer Straße zurückkam, stellte sie fest, dass die Geldbörse mit Bargeld samt darin enthaltenen Dokumenten und Kreditkarten entwendet worden war. Zeugen, die Beobachtungen zwischen 18 und 18.30 Uhr am Parkplatz des Rewe-Marktes machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land zu melden.