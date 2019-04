Geldbörse aus einem Audi entwendet

Ein Unbekannter entwendete zwischen 14. April, 23.15 Uhr, und 17. April, 15.30 Uhr, die Geldbörse aus dem Pkw einer 38-Jährigen. Der weiße Audi stand in der nicht verschlossenen Garage in der Oberen Sandstraße. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld noch der Personalausweis, der Führerschein und weitere persönliche Papiere. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 60 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 09571/95200 pol