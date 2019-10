Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Am Dienstagvormittag wurde einer 86-jährigen Dame durch einen unbekannten Täter beim Einkaufen im Netto-Markt in Bad Kissingen die Geldbörse gestohlen. Die Frau bemerkte das Fehlen ihrer schwarzen Geldbörse erst, als sie an der Kasse ihre Rechnung bezahlen wollte. Die Kundin hatte diese mit der Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Das Diebesgut beläuft sich auf einen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol