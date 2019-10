Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Einer Rentnerin ist am Montag,zwischen 10 und 10.15 Uhr im Lidl in der Hartmannstraße beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen worden. Während des Einkaufs legte sie ihre Handtasche verschlossen im Einkaufswagen ab. Als die Dame an Kasse ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen war und die Geldbörse fehlte. Zeugen, die Hinweise zum Dieb der Geldbörse oder zum Verbleib der schwarzen Geldbörse machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol