Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Während eine Frau am Dienstag in einem Schuhhaus an der Breitenau Schuhe anprobierte, hatte sie ihre Handtasche auf einen Sessel neben sich gestellt. Aus der Tasche wurden der Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und die EC-Karte entwendet. Die Frau verdächtigt eine etwa 40-jährige Frau mit langen dunklen Haaren und einem dunklen Mantel, da diese sich ständig in der Nähe aufgehalten hatte. Hinweise unter Tel. 0951/9129-210 erbeten. pol