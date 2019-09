Den Diebstahl seiner Geldbörse aus seinem Auto stellte ein 71-Jähriger fest, als er am 26. August von einem Spaziergang zurückkam. Er hatte das Auto an diesem Tag zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Thorax-Zentrums in Münnerstadt abgestellt, wobei ein Fenster leicht geöffnet war. Wie die Polizei meldet, nutzte der Täter nutzte vermutlich die Möglichkeit, um die Geldbörse aus dem Handschuhfach zu entnehmen. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol