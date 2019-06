Geldbörse aus Auto entwendet

Einen weiteren Diebstahl aus einem Pkw gab es von Montag auf Dienstag. Ein Mann parkte seinen Pkw VW am Montagmittag gegen 12 Uhr vor seinem Anwesen im Neubaugebiet von Oerlenbach in der Straße "Am Park". Als er am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war die Beifahrerscheibe heruntergelassen und das Fahrzeug nicht mehr versperrt. Zudem fehlte die Geldbörse samt Inhalt, die sich auf dem Beifahrersitz befand. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang zu dem Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Straße "Hohe Tannen" besteht. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol