Eine Rentnerin ging am Montag, gegen 17 Uhr, ins Kaufland um ihre Einkäufe zu tätigen, nachdem sie zuvor auf der Bank Geld abgehoben hatte. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer roten Geldbörse. In dieser befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente, wie Führerschein und Personalausweis. Der ehrliche Finder möchte die Geldbörse bitte beim Fundamt der Stadt Bad Kissingen abgeben. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol