Geldbeutel verschwunden

Vermutlich beim Aussteigen aus seinem Pkw im Kühnlenzhof verlor ein Autofahrer am Montag seine Geldbörse mit Bargeld in Höhe von 165 Euro. Als er kurze Zeit später seinen Verlust bemerkte und zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Geldbeutel bereits weg. Da der Geldbeutel bislang weder beim Verlierer noch bei der Polizei abgegeben wurde, wird von einem Diebstahl durch einen unbekannten Täter ausgegangen. Hinweise bitte an die PI Kronach.