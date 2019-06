Bad Kissingen vor 15 Stunden

Geldbeutel mit Ausweisen verloren

Ein Rentner verlor am Dienstag zwischen 8 und 8.45 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße "Im Lindes"" seinen Geldbeutel samt Inhalt. Da der Geldbeutel, in dem sich auch Ausweispapiere befanden, bi...