Geldbeutel ist da - das Geld ist weg

Derartiges meldet die Polizei öfter: dass jemand zwar seinen verlorenen Geldbeutel zurückbekommt, der Inhalt, vor allem das Bargeld, aber fehlt. Genau so erging es einem 57-jährigen Mann, der am späten Samstagnachmittag seinen Pkw in der Waschanlage im Gewerbepark in Weidhausen hat reinigen lassen. Dabei hat der Mann versehentlich seinen Geldbeutel auf dem Automaten liegen lassen. Wenig später wurde der Geldbeutel bei dem Mann zu Hause abgegeben. Allerdings war das Bargeld in Höhe von knapp 200 Euro verschwunden. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol