Die Polizei Ebermannstadt hat Ermittlungen wegen eines Diebstahls in einer Gaststätte eingeleitet. Am Freitagabend hängte eine Frau bei einem Besuch in einem Lokal am Marktplatz ihre Handtasche an einem Haken am Tresen sorglos hin. Als sie nach einem mehrstündigen Aufenthalt zahlen wollte, stellte sie verzweifelt fest, dass die Geldbörse aus ihrer Tasche gestohlen wurde. Der Entwendungsschaden beträgt um die 200 Euro.