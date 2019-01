Geldbeutel in Bäckerei gestohlen

Ein dreister Dieb hat die Gunst der Stunde am Sonntagvormittag genutzt und einen Geldbeutel aus einer Tasche entwendet. Die Geschädigte war zur Tatzeit in einer Bäckerei in der Nürnberger Straße in Forchheim und hatte die Tasche neben sich abgelegt. Ärgerlich ist dabei, wie in den meisten Fällen, nicht nur der Verlust des Bargelds von knapp 100 Euro - im Geldbeutel waren vor allem persönliche Dokumente wie Personalausweis und Führerschein.