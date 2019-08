Geldbeutel im Supermarkt entwendet

Montagfrüh gegen 10 Uhr ist es in einem Supermarkt in der Pretzfelder Straße in Ebermannstadt zu einem Geldbeuteldiebstahl gekommen. Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim legte seinen Geldbeutel zusammen mit seinem Einkauf kurz auf der Gefriertruhe ab, um einen Anruf entgegenzunehmen. Nachdem er sein Telefonat beendet hatte, war sein Geldbeutel verschwunden. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Eine Nachschau im Markt verlief negativ. Wer hat eventuell den Geldbeutel gefunden oder kann Hinweise zu seinem Verbleib geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.