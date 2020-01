Geldbeutel im Bahnbus gestohlen

Kurz nach 1 Uhr erschien am Dienstag ein Mann auf der Polizeiinspektion Bad Kissingen und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Ihm wurde auf der Fahrt mit dem Schienenersatzbus von Schweinfurt nach Bad Kissingen, während er schlief, die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Zeugen, die ebenfalls mit dem Schienenersatzbus in der Zeit zwischen 23.45 und 0.30 Uhr unterwegs waren und Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol