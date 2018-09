Geldbeutel fehlte nach Kneipenbesuch

Ein junger Mann feierte am Samstagabend im "Zoom Eulenspiegel" seinen Geburtstag. Erst trug er seine schwarze Geldbörse in der Hosentasche, später legte er diese samt Inhalt auf einen Tisch. Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit von 19.30 bis 3 Uhr am Sonntagmorgen die Geldbörse. Zeugen, die in der Nacht vom Samstag auf Sonntag ebenfalls in der genannten Kneipe waren und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/ 714 90 in Verbindung zu setzen.