Geldbeutel entrissen und geflüchtet

Auf Geldbeutel und Handy eines Passanten hatte es ein bislang noch unbekannter Mann am Montagvormittag an der Ludwigstraße abgesehen. Das 15-jährige Opfer lief gegen 10.15 Uhr, vom Bahnhof kommend, zwischen dem dortigen Fast-Food-Restaurant und den Fahrradständern am "Atrium" vorbei, als es unvermittelt von hinten angerempelt wurde. Der Täter riss ihm sogleich den Geldbeutel aus der Hand und versuchte auch, an das Handy zu gelangen, was der Jugendliche durch Festhalten verhindern konnte. Bei seiner anschließenden Flucht überquerte der Räuber mit der Geldbörse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, die Ludwigstraße und lief in Richtung der dortigen Geschäfte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß mit kräftiger Figur, trug ein schwarzes Sweatshirt mit über den Kopf gezogener Kapuze, eine grau-schwarze Hose und auffällig rote Schuhe mit schwarzen Sohlen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Übergriff beim "Atrium" beobachtet? Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer kann sonst Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo, Tel. 0951/9129-491, in Verbindung zu setzen.