Geldbeutel-Dieb auf Video festgehalten

Ein 47-jähriger Lichtenfelser vergaß am Donnerstagnachmittag seinen Geldbeutel in einem Selbstbedienungsverkaufsraum. Als der Mann kurz darauf den Verlust bemerkte, war der Geldbeutel bereits nicht mehr da. Auf den Videoaufnahmen des Verkaufsraums ist ein Mann zu erkennen, der den Geldbeutel an sich nahm. Bis dato wurde der Geldbeutel weder beim Fundamt noch bei der Polizei abgegeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei Fundgegenständen eine Pflicht zur Abgabe des Gegenstandes an den Berechtigten oder an eine zuständige Stelle besteht. Die Ermittlungen zur Person, welche den Geldbeutel an sich nahm, dauern an. pol