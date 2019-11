Geldbeutel aus einem Einkaufskorb entwendet

Einen kurzen, aber unbeobachteten Augenblick nutzte ein unbekannter Täter aus und entwendete am Montag gegen 17 Uhr den Geldbeutel einer 57-Jährigen aus ihrem Einkaufskorb. Der Korb stand zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen vor dem E-Center in der Mainau, und die 57-Jährige half ihren Eltern, ins Auto zu steigen. Im Geldbeutel befanden sich neben persönlichen Papieren wie EC-Karte, Personalausweis und Führerschein noch etwa 150 Euro Bargeld. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.