Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, kurz vor 11 Uhr, beim Einkaufen im Lidl in der Hartmannstraße ein Ehepaar bestohlen. Der Täter klaute dem Rentner den Geldbeutel aus der Jackentasche. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, setzt sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol