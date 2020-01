Am Dienstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Bügstraße in Forchheim einer 77-Jährigen den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Diese hing am Einkaufswagen. Als die Geschädigte die Sperrung ihrer EC-Karte umgehend bei ihrer Bank veranlasste, wurde festgestellt, dass bereits ein größerer Bargeldbetrag abgehoben worden war. Die Täter nutzten die PIN-Nummer, welche die Geschädigte in der Geldbörse neben ihrer EC-Karte aufbewahrt hatte. Wer Beobachtungen insbesondere im Bereich Gerhart-Hauptmann-Straße und Bügstraße machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0. Die Polizei weist darauf hin, PIN-Nummer und EC-Karte getrennt zu halten und die Nummer am besten zu Hause aufzubewahren.