Pegnitz vor 17 Stunden

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Am Mittwoch gegen 14 Uhr ist in Pegnitz auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Robert-Koch-Straße aus dem offen stehenden Auto eines 50-jährigen Dacia-Fahrers aus Weidensees der Geldbeutel samt ...