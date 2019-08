Eine 39-Jährige bestellte im Internet innerhalb von nur wenigen Tagen zwei Tonieboxen im Wert von je 30 Euro. Der Verkäufer wünschte als Zahlungsmethode via PayPal Freunde und Familie. Nach erfolgter Zahlung teilte der Verkäufer mit, dass das Geld an eine falsche E-Mail-Adresse ging. Daraufhin wurde von der Geschädigten erneut 30 Euro überwiesen. Nachdem also insgesamt 90 Euro seinen Besitzer gewechselt hatten, riss der Kontakt zum Verkäufer ab und die Ware wurde natürlich nicht geliefert. pol