Geld von der Landesstiftung

Die Landesstiftung fördert drei Maßnahmen im Landkreis Lichtenfels mit insgesamt 17 260 Euro. Dies teilt CSU-Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner mit. In den Genuss der Mittel kommt ein privater Antragsteller für die Sanierung der Dachhaut eines Anwesens im Von-Malsen-Ring in Trieb mit 12 000 Euro. Weitere 4000 Euro erhält ein privater Antragsteller für die Sanierung eines Anwesens Am Markt in Weismain. Mit 1260 Euro bezuschusst die Stiftung die Ausstattung des Außenbereichs mit Spielgeräten für den Neubau einer Förderstätte für Menschen mit Behinderung in Lichtenfels. red