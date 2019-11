Geld, Plastik, Windlichter

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote und Veranstaltungen hin. Anmeldungen sind nötig unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Scheine unter der Matratze": Gottfried Baer geht am Dienstag, 19. November, von 19 bis 20.30 Uhr auf Geldanlagen jenseits des Schlafzimmers ein, die im ökologischen, ethischen und sozialen Bereich Positives bewegen können. Es geht im Vortrag darum, wie man im Sinne der Nachhaltigkeit Geld anlegen kann, um Gewinn und Sinn zu erzielen.

2. "Plastik - Chancen und Risiken": Plastik hat viele negative Eigenschaften, aber auch positive Eigenschaften. Kunststoff in der Medizin gilt teilweise als überlebenswichtig, Wolfgang Aull geht am Freitag, 22. November, von 19 bis 20.30 Uhr im Café "Ton" in Fabrikschleichach auf beide Seiten des Plastik ein und klärt auf.

3. "Winterliche Windlichter, Filzkurs für Anfänger und Fortgeschrittene": Am Samstag, 23. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr entstehen unter Anleitung von Susanne Wächter gefilzte Windlichter, die nicht nur in der Weihnachtszeit leuchten können. red