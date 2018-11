Zur Diskussion um die geplante Ausweisung eines weiteren Gewerbegebiets in Himmelkron erhielten wir folgende Zuschrift: Ich beglückwünsche die Bamberger Bürger zu ihrer Entscheidung für den Erhalt des Hauptsmoorwalds und gegen den dort geplanten Gewerbepark. Für Himmelkron würde ich mir von mutigen mündigen Bürgern ein ähnliches Ergebnis wünschen: nämlich, dass sie für den Erhalt eines Stückes Natur in unserer Heimat für uns und nachfolgende Generationen stimmen und sich gegen den Moloch eines weiteren Gewerbegebiets mit all seinen Nachteilen aussprechen.

Man muss nicht noch mehr wertvolles Land dem schnöden Mammon opfern, Geld ist nicht alles. Und zwei bekannte indianische Weisheiten gelten heute mehr denn je: "Erst, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werden die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann" und "Ihr plündert die Wälder, den Boden, ihr verschwendet die natürlichen Brennstoffe, als käme nach euch keine Generation mehr, die all dies ebenfalls braucht".

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Lydia Schoberth

Himmelkron