Geld gestohlen aus der Einkaufstasche

Am Montagnachmittag zwischen 16.45 und 17.30 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Rothenburger Straße einer 50-jährigen Frau aus ihrer unverschlossenen Einkaufstasche die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Neben Bargeld fielen dem Täter oder der Täterin noch diverse Dokumente in die Hände.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht beim Einkauf und empfiehlt, Wertgegenstände beziehungsweise Geldbörsen ausschließlich in verschlossenen Taschen in Körpernähe mitzuführen.