Geld für Trasse nach Thüringen

Der Bund stockt die Mittel für die Finanzierung der kommunalen und regionalen Infrastruktur in den nächsten Jahren deutlich auf. "Das bedeutet auch eine große Chance für die Region, wichtige Verkehrsprojekte voranzubringen, zumal auch der Katalog der Verwendungsmöglichkeiten deutlich erweitert wird", sagte der Coburg/Kronacher Wahlkreisabgeordnete Hans Michelbach am Donnerstag am Rande der Bundestagssitzung in Berlin. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker den Schienen-Lückenschluss auf der Strecke Coburg - Bad Rodach - Hildburghausen. Es sei jetzt Sache der Freistaaten Thüringen und Bayern, aktiv zu werden, äußert sich Michelbach in einer Pressemitteilung.

Wer es mit der Verkehrswende ernst meine, müsse diese Strecke vollständig reaktivieren, betonte Michelbach: "Diese Bahnlinie ist sowohl für den Schienenpersonennahverkehr als auch als Zubringer für den ICE-Halt Coburg und damit den Anschluss an das Bahn-Fernverkehrsnetz von Bedeutung." Für die Kommunen seien mit der Aufstockung der Mittel keine finanziellen Anforderungen verbunden. Mit der Novelle werde ein weiterer Teil des Klimapakets der Bundesregierung rechtlich umgesetzt. red