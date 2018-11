Geld für Sportstätten

Der Landkreis unterstützt Umbauten und Verbesserungen an Sportstätten finanziell. Nach einer vor vielen Jahren festgelegten Richtlinie erhalten die Vereine und Verbände einen Zuschuss von zehn Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, maximal jedoch 17 900 Euro. Über diesen höchsten Betrag kann sich der TSV Bad Staffelstein freuen, der an seinem Sportgelände ein Kunstrasenspielfeld errichtet und dafür rund 400 000 Euro investiert.

Zu sieben weiteren Geldbeträgen von 1350 bis 5100 Euro gab der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung seine Zustimmung. Sie gehen an die DJK Franken Lichtenfels und die Freie Turnerschaft Schney für Arbeiten an den Vereinsheimen, an den FC Altenkunstadt und den FC Baiersdorf für deren Spielfeldbeleuchtungsanlagen sowie an die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Schwürbitz und die Kgl.-Privil. Scharfschützengesellschaft Lichtenfels für neue Schießanlagen.

Der Sportangler-Club Staffelstein schafft eine solarbetriebene Regenerationsanlage für die Sauerstoffverbesserung in den Tiefen des Sees an und wird dabei ebenfalls unterstützt.

Der Landkreis fördert auch den laufenden Betrieb: Der Bayerische Landessportverband erhält für seine Aktivitäten im Kreis Lichtenfels 750 Euro, der Turngau Südoberfranken die gleiche Summe. 250 Euro gehen an den Bayer. Leichtathletikverband. Insgesamt beläuft sich die Summe der bewilligten Zuwendungen auf 41 450 Euro. pp