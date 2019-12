Geld für "Purzelbaum"

Die Stadt Scheßlitz erhält für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte "Purzelbaum" in Wiesengiech vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eine Förderung in Höhe von 334 000 Euro. Das teilt der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) mit. Daneben werde die Bayerische Staatsregierung zusätzliche BayFAG-Mittel von voraussichtlich 1,8 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die Gemeinden, die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms gefördert werden, erhalten einen Aufschlag von bis zu 35 Prozentpunkten auf die reguläre Förderung. Im 4. Sonderinvestitionsprogramm wurden die 178 Millionen Euro an Bundesmitteln mit Landesmitteln in Höhe von 356 Millionen Euro erhöht. Insgesamt werden der Mitteilung zufolge damit rund 63 500 Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung gefördert. red