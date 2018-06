Geld für Prümmer-Schule

red



"Ene mene muh und raus bist Du ..." Das war das Motto des Faschingsgottesdienstes in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche in Bad Kissingen . Eva-Maria Petrik, Hauptinitiatorin und Gottesdienst-Büttenrednerin, kam jetzt in der Franz-von-Prümmer-Schule vorbei, um einen Teil des Erlöses vom gemeinsamen Frühstück danach an die Kinder der Schule zu übergeben. Der Großteil des Geldes geht in diesem Jahr an die Wohnheime der Lebenshilfe. Zusammen mit Lebenshilfe-Chefin Monika Fella besuchte sie die Kinder in der Intensiv-Gruppe, um sich über die Arbeit dort zu informieren.